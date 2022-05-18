ÖZET İZLE: Liverpool şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

Son hafta mücadelelerinde Manchester City sahasında Aston Villa'yı, Liverpool da Wolverhampton'ı ağırlayacak.



Manchester City, Aston Villa'ya 6-0 kaybeder ve Liverpool, Wolves ile 5-5 berabere kalırsa, şampiyon bir playoff maçıyla belli olacak.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ:





İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.St. Mary's Stadium'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak ligin son haftasına Manchester City'nin 1 puan gerisinde girmeyi başardı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Redmond'un golüyle geriye düşen Liverpool, 27'de Minamino ve 67'de Matip'in golleriyle galip gelmeyi başardı.Mücadeleye Liverpool Mane, Salah gibi yıldızlarından yoksun çıksa da galip gelmeyi başararak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.Liverpool bu galibiyetle puanını 89'a çıkarırken Southampton ise 40 puanda kaldı.