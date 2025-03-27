Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın hedefinin olabildiğince fazla madalya kazanmak olduğunu belirtti.Ensar Kurt ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'ndan Fatma Damla Altın ile Aysel Önder, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazır olduklarını belirten Ensar Kurt, "Güçlü bir takımımız var. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlar kıran Aysel Önder kadromuzda yer alıyor. Uzun atlamada da Fatma Damla Altın gibi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü olan birisi bünyemizde. Genç ve güçlü bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.Avrupa Şampiyonası için iddialı olduklarını belirten Kurt, şunları söyledi:"Belki de bu Avrupa Şampiyonası'na madalya rekoru kırmaya gidiyoruz. Bayrak yarışlarında hem erkeklerde hem de kadınlarda güçlü takımlarımız mevcut. Uzun atlama ve gülle atmada da güçlü bir kadromuz var. Bu organizasyonda hedefimiz madalyaları toplayarak ülkeye dönmek. Bu organizasyon, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın çıkacağı ilk uluslararası sınav olacak. Bizim için bu durum çok önemli. Oyunlara hazırlık noktasında desteklerini bizden esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile federasyon başkanımız Birol Aydın'a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz."Milli sporculardan Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda uzun atlamada bronz madalya alarak bir ilki gerçekleştirdiğine değinerek, "Bu başarı benim için onur ve gurur verici bir şey. Bu şampiyonada pentatlonda birinci olmak istiyorum. Takım halinde de altın madalyayı kazanmamızı istiyorum. Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda da altın madalyayı kazanmayı amaçlıyorum." diye konuştu.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında gümüş madalya kazanan Aysel Önder ise Avrupa Şampiyonası'na birincilik için gittiğini vurgulayarak, "Bu şampiyona için iddialıyım. Birinci olup ülkeye döneceğim. Benim dışımda da takımımın iyi derecelerle ülkeye döneceğini düşünüyorum. Paris 2024 Paralimpik Oyunları, tam istediğim gibi geçmedi. Orada ikinci oldum. Los Angeles'ta hedefim altın madalya olacak. Orada altın madalya alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. İyi bir derece ve dünya rekoru elde etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.