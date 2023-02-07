Özat: 'Atsu ve Savut malesef hala enkaz altında'

Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak" dedi.



Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu.



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, "Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay'da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Yarından itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız" dedi.

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