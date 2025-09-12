Ozan Tufan, Trabzonspor'da kalıyor!

Trabzonspor'da transferin son gününde adı takas formülünde geçen Ozan Tufan, takımda kalıyor





Bordo-mavililerin, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin ve Samet Akaydin için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor'un yaptığı görüşmelerde Ozan Tufan'ı da takas formülünde kullanmak istediği öne sürüldü.





Ancak Çaykur Rizespor cephesi, gündeme gelen bu iddialara kapıyı kapattı. Karadeniz ekibinin, Trabzonspor ile Taha Şahin ve Samet Akaydin konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı ve Ozan Tufan'ın da gündemlerinde olmadığı gelen haberler arasında yer aldı.













