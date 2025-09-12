12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Ozan Tufan, Trabzonspor'da kalıyor!

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a transfer takas formülü olarak önerdiği Ozan Tufan takımda kalıyor.

Ozan Tufan, Trabzonspor'da kalıyor!
Trabzonspor'da transferin son gününde adı takas formülünde geçen Ozan Tufan, takımda kalıyor

Bordo-mavililerin, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin ve Samet Akaydin için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor'un yaptığı görüşmelerde Ozan Tufan'ı da takas formülünde kullanmak istediği öne sürüldü.

Ancak Çaykur Rizespor cephesi, gündeme gelen bu iddialara kapıyı kapattı. Karadeniz ekibinin, Trabzonspor ile Taha Şahin ve Samet Akaydin konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı ve Ozan Tufan'ın da gündemlerinde olmadığı gelen haberler arasında yer aldı.






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
