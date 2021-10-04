Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da Xisco Munoz ile yolalr ayrılırken, yeni teknik direktörün büyük oranda belli olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınının iddiasına göre, Watford yönetimi, Leicester City'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
İtalyan basınının iddiasına göre, Watford yönetimi, Leicester City'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.