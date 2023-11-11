Ozan oynadı, Hoffenheim 1 puana razı oldu!

Bundesliga 11. hafta maçında Augsburg ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ozan oynadı, Hoffenheim 1 puana razı oldu!
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11 Kasım 2023 19:38
Bundesliga 11. hafta maçında Augsburg ile Hoffenheim karşılaştı.

WWK Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hoffenheim'ın golü 23. dakikada Wout Weghorst'tan geldi. Augsburg 53. dakikada Ermedin Demirovic ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hoffenheim'de milli oyuncu Ozan Kabak maçta 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Hoffenheim puanını 19'a çıkardı. Augsburg ise 13 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Mainz'i ağırlayacak. Augsburg ise Union Berlin ile karşılaşacak.

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