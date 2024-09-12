Ozan Kabak'tan güzel haber: Geri dönüyor

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın son durumu belli oldu.Çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu, bireysel çalışmalara başladı.Sakatlık süreciyle ilgili açıklama yapan Ozan Kabak,ifadelerini kullandı.Geçen sezon Hoffenheim formasıyla 30 maça çıkan Ozan Kabak, 4 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.