Osman Şenher: 'Böyle bir hücum hattı yok!'





İşte Şenher'in yazısı;



"Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı artıyor. Bilhassa forvet hattı rakibi 60. dakikadan sonra resmen boğuyor.

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray 'ın kadrosuna ve oyun gücüne dair bir yazı kaleme aldı."Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı artıyor. Bilhassa forvet hattı rakibi 60. dakikadan sonra resmen boğuyor.

Alanyaspor ve Adana Demirspor maçlarını gözünüzün önüne getirin. İlk yarı rakip nesi varsa sahaya koyuyor. Ama ikinci yarı özellikle 60. dakikadan itibaren Barış Alper, Mertens, Icardi, Ziyech, Kerem Demirbay sahneye çıkıyor ve o zor deplasmanlarda çok rahat goller atarak farklı kazanıyorlar. Burada Okan Buruk'u kutlamak lazım. Takımını mükemmel çalıştırıyor. Kondisyon olarak şu an Süper Lig'in en güçlü takımı onlar. 37 yaşındaki Mertens, 91. dakikada gol pası veriyor, rakip ataklarda kendi kalesine gelip top kapıyor.



Barış Alper bu sezonun yıldızı. Bu çocuğun bütün hayatı kendi eviyle Florya arasında geçiyor. Gençtir, şöhretlidir her futbolcu çıkıp gece gezmek ister. Barış futbol çıtasını öyle bir yere koymuş ki hiç oyundan düşmüyor. Helal olsun demek lazım.



Ziyech'e kızıyoruz. Neden kızıyoruz, devamlılığı yok diye. Ama adam o kadar büyük bir yıldız ki, maç içerisinde 30 dakika tekniğini, gücünü sahaya koyuyor ve takımını galibiyete taşıyor. Mertens bir sihirbaz ve ahlak abidesi. Ligin sonuna gelmemize rağmen performansı düşmüyor, artıyor. Dilerim bir sene daha Galatasaray'da top oynar.



Icardi sakatlığını hala atlatamadı. Buna rağmen Galatasaray'ın büyük golcüsü, markası ve pozitifliğiyle bütün arkadaşlarına örnek oluyor. Golünü atıyor, attırıyor. Yönetim, Icardi'nin bonservisini alarak çok büyük bir iş yaptı.



Kerem Demirbay ise çok eleştirildi. Buna rağmen kendi işine baktı. Orta sahada hem rakip atakları karşılıyor hem de artık ofansif olarak çok etkili oynuyor. Hele Adana Demirspor maçında o 50 santimlik alanda, rakibini geçip topu ağlara göndermesi aynı zamanda ne kadar yaratıcı olduğunu da gösterdi. Her maçta bir tane topu direkten dönüyor.



Torreira, Muslera, Nelsson ve Abdülkerim'den bahsetmiyorum bile. Bu dört futbolcu da çok özel yetenek. Apayrı bir ruhla oynuyorlar. Kaan Ayhan, Derrick Köhn ekstra işler yapmasalar da vazifelerini yerine getiren futbolcular. Bu Galatasaray'ın son maçlarına baktığımız zaman ben kolay kolay puan kaybedeceklerini düşünmüyorum."





