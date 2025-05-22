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Osimhen için 4 milyon haber!

Galatasaray'da sezona damga vuran Victor Osimhen, takımın en medyatik ismi oldu.

calendar 22 Mayıs 2025 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen için 4 milyon haber!
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Şampiyon Galatasaray'ın en medyatik isimleri belli oldu.

Rekorları altüst ederek lige damga vuran Victor Osimhen, bu alanda da zirveye oturdu. 1 Ocak-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Nijeryalı santrfor 4 milyon 323 bin haber içeriğinde yer alarak medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu.

Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu ünvanını elinde bulunduran Cimbom'un tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 1 milyon 330 bin haber içeriğiyle Osimhen'i takip etti.

Barış Alper Yılmaz ise listeye üçüncü sıradan giriş yaptı; oyuncu 1 milyon 242 bin haber içeriğiyle adından söz ettirdi.


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