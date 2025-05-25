Osimhen: 'Galatasaray çok büyük!'

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdikten sonra üstü açık otobüsle liseden Yenikapı'ya hareket etti.
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, üstü açık otobüsteki anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Osimhen, bu anlarda, "Bu kulüp çok büyük." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdikten sonra üstü açık otobüsle liseden Yenikapı'ya hareket etti.
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, üstü açık otobüsteki anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Osimhen, bu anlarda, "Bu kulüp çok büyük." ifadelerini kullandı.
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