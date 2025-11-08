Osimhen'e Aubameyang göndermesi!

Galatasaray 'ın golcüsü Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde oynanacak Nijerya–Gabon maçı öncesi yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıldız futbolcu, "Nijerya'yı Dünya Kupası'na taşımak için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma'dan yanıt gecikmedi. Mouyuma, Osimhen'in iddialı açıklamalarına Aubameyang üzerinden gönderme yaparak,

"Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi" dedi.

Mouyuma, ayrıca 2024 Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatarak,

"O zaman da aynı şeyleri söyledi ama Fildişi Sahili kazandı. Bu sadece motivasyon konuşması, herkesin söylediği şeyler." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya–Gabon karşılaşması 13 Kasım Perşembe TSİ 19.00'da oynanacak.

Bu maçın galibi, aynı akşam Kamerun–Demokratik Kongo maçının kazananıyla finalde Dünya Kupası bileti için kozlarını paylaşacak.