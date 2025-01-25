Osimhen 16. golünü attı!

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 20 maçta 16 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Osimhen 16. golünü attı!
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25 Ocak 2025 22:21
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta 16 gole ulaştı.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydetti. Süper Lig'de de Konyaspor mücadelesiyle 15. maçına çıkan Osimhen, 22. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 12. golünü attı.

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