Osayi Samuel, Premier Lig'e göz kırpıyor

Fenerbahçe'de son dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Osayi Samuel için İngiliz ekibi atakta... Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 6 milyon Euro... Sarı-Lacivertliler 500 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor.Crystal Palace, Osayi QPR'de oynarken de yıldız oyuncuyu takip ediyordu. Süper Lig'de 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 asist üretti.