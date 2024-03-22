Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı!

Nijerya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Cyriel Dessers, 84. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Gana'nın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Jordan Ayew attı.
Gana'da Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Nijerya'da Fenerbahçe'den Osayi-Samuel maçta 90 dakika sahada kaldı.
Nijerya bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart'ta Mali ile oynayacak. Gana ise Uganda ile aynı tarihte karşılaşacak.
Gana'da Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Nijerya'da Fenerbahçe'den Osayi-Samuel maçta 90 dakika sahada kaldı.
Nijerya bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart'ta Mali ile oynayacak. Gana ise Uganda ile aynı tarihte karşılaşacak.
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