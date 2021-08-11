Osayi-Samuel için İskoç derbisi yaşanıyor

Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e Rangers'ın ardından Celtic'in de talip olduğu ancak Nijeryalı oyuncunun ücretinde ciddi bir artış talep ettiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel için İskoç derbisi yaşanıyor
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11 Ağustos 2021 07:37
Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoçya'nın iki dev kulübü Rangers ve Celtic'in talip olduğu yazıldı.

The Sun'dan Alan Nixon'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi'ye İskoç ezeli rakipler Celtic ve Rangers'ın talip olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin karlı bir anlaşma ve düşük bir ücretle oynattığı Osayi'nin İskoçya ligine gitmek için ve Rangers - Celtic rekabetinden karlı çıkmak amacıyla yüksek ücretler talep edebileceği ifade edildi.

Şimdilik iki İskoç kulübünün de düşündüğünden daha maliyetli olacağı öngörülen Osayi konusunda pazarlıkların devam ettiği bilgisi verildi.

Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelen Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de 18 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.


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