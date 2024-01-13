Orel Mangala için Galatasaray'a yanıt

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Orel Mangala ismi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildi.
Öte yandan haberde, Juventus'un Mangala için satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifi yaptığı, Napoli'nin de oyuncu için teklifini ilettiği yazıldı.
Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildi.
Öte yandan haberde, Juventus'un Mangala için satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifi yaptığı, Napoli'nin de oyuncu için teklifini ilettiği yazıldı.
Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.