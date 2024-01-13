Orel Mangala için Galatasaray'a yanıt

Galatasaray'ın transfer listesindeki Orel Mangala için yapılan teklifin Nottingham Forest tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Orel Mangala için Galatasaray'a yanıt
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13 Ocak 2024 20:16
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Orel Mangala ismi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Orel Mangala için yaptığı ilk teklif, Nottingham Forest tarafından reddedildi.

Öte yandan haberde, Juventus'un Mangala için satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifi yaptığı, Napoli'nin de oyuncu için teklifini ilettiği yazıldı.

Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



 
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