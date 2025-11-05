05 Kasım
Oosterwolde'den derbi sonrası gündem olan fotoğraf için açıklama

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Viktoria Plzen maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oosterwolde'den derbi sonrası gündem olan fotoğraf için açıklama
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Jayden Oosterwolde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAKATLIKTAN DÖNDÜĞÜMDEN BERİ OYNUYORUM"

Oosterwolde, kısa sürede Fenerbahçe'de yabancı oyuncular arasında bayrak isimlerden biri haline gelmesinin ardından yaşadığı büyük sakatlık süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun bir sakatlık yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var. Döndüğümden bu yana oynuyorum. İstediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum."

"ONUNLA OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Kaptan Milan Skriniar ile birlikte oynama deneyimi hakkında da konuşan Oosterwolde, takım içindeki tecrübeli isimlerin önemine değindi:


"Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizim için önemli. Birlikte oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. İyi bir lider. Maçı henüz konuşmadık ama konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz iyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum."

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak, derbi sonrası soyunma odasında çekilen ve sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili de açıklama yaptı:

"Bir yanlış anlaşılma oldu. Fotoğraf çekilirken yukarıya tırmanmaya çalışıyordum ve sanki kulağımı duvara dayıyormuş gibi oldu. Öyle değildi."




  
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.