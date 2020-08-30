Onyekuru yine 11'de başladı, Monaco ilk galibiyetini aldı!

Fransa Ligue 1'de 2. hafta mücadelesinde Monaco, deplasmanda Metz'i 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; asmonaco.com
Onyekuru yine 11'de başladı, Monaco ilk galibiyetini aldı!
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30 Ağustos 2020 17:56
Fransa Ligue 1'de 2. hafta karşılaşmasında Metz, Monaco'yu konuk etti.

Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Benoit Badiashile kaydetti.

Monaco'da Henry Onyekuru, mücadeleye ilk 11'de başladı, 59. dakikada yerini Jean-Eudes Aholou'ya bıraktı.

Fransa 1. Lig'de ilk galibiyetini alan Monaco, puanını 4 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ligde henüz ilk maçına çıkan Metz ise sezona mağlubiyetle başladı ve 17. sırada yer aldı.

Monaco, gelecek hafta Nantes'ı ağırlayacak. Metz ise Lille deplasmanına konuk olacak.

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