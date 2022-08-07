Onyekuru golü attı, espriyi patlattı!

Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile Younes Belhanda,Giresunspor'u 3-2 yendikleri maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Onyekuru golü attı, espriyi patlattı!
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07 Ağustos 2022 21:34
Adana Demirspor, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 3-2 yendi. Bu maçın ardından Henry Onyekuru ve Younes Belhanda yayıncı kuruluşa açıklamlar yaptı.

Henry Onyekuru, "Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Daha önce Süper Lig'de oynadım. Forvetlerimize asistler yapmak, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Umarım ligi en iyi şekilde bitiririz" dedi.

ONYEKURU'DAN BELHANDA ESPRİSİ

Ayrıca Adana Demirspor'un yeni transferi, "Beni burada çok sıcak karşıladılar. Belhanda da aynı şekilde karşıladı. Eski takım arkadaşım Badou ile birlikte geldim. Belhanda'yı da tebrik ediyorum. O çok gol atamıyor (gülerek). Şu anda her şey güzel gidiyor" diye konuştu.

BELHANDA: "BENİM GOLÜM DAHA ZOR BİR GOLDÜ"

Younes Belhanda ise maç sonrası, "Buraya geldiği için çok mutluyum. Boş alana top attığımda orada olacağını biliyorum. Geldiği için çok mutlu oldum. Benim attığım gol bence daha zor bir goldü. Önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Önemli olan da budur" ifadelerini kullandı.

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