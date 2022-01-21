Önder Karaveli'den kanatlara özel çalışma!

Önder Karaveli, perşembe günkü çalışmada Ghezzal ve Larin ile özel olarak ilgilendi, daha etkili olmaları için neler yapmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'den kanatlara özel çalışma!
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21 Ocak 2022 08:52
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş 'ta perşembe günü yapılan taktik çalışmada Önder Karaveli, kanat oyuncuları Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile yakından ilgilendi.

Karaveli, iki öğrencisine özel çalışmalar yaptırdı. 47 yaşındaki hoca, Ghezzal ve Larin'den savunma oyuncularını yakından takip edip, arkaya yapacakları koşularla defansın dengesini bozmalarını istedi.

Karaveli ayrıca her iki öğrencisine de taç çizgisinden çok, ceza sahasına daha yakın olmaları ve arkalarından hücuma katılan bek oyuncularına alan açmaları talimatını verdi.

GHEZZAL'A ŞUT EMRİ

Başarılı teknik adam, Rachid Ghezzal'dan ceza sahası çevresinden daha fazla şut denemesinde bulunmasını istedi. Karaveli'nin Larin'den özel talebi ise özellikle ters kanattan yapılan ortalara vurmak için mümkün olduğunca ceza sahası içinde, Batshuayi'nin yanında olmasını talep etti. 

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