Onana'dan devre arasında mesaj: 'Bu adam için kazanmalıyız'

1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Trabzonspor kulübü, devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmalarını paylaştı.
"BU ADAM İÇİN KAZANMAMIZ LAZIM"
Kaleci Onana, takım arkadaşlarını cesaretlendirmek için, 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu göstererek "Bu maçı, bu adam için kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kıllandı.
"ÖZÜR DİLERİM, HATA BENİM"
Okay Yokuşlu ise hatasını kabul ederek, "Özür dilerim. Herkes elinden geleni yapsın. Hata benim" dedi. Takım arkadaşları ise Yokuşlu'ya tepki göstermeyip, destek vererek "Hayır"cevabını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın 19. dakikasında yaşanan kritik bir pozisyon Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Ozan Ergün VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve Yokuşlu'ya sarı kart yerine direkt kırmızı kart gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında soyunma odasında yapılan konuşmaları paylaştı.
