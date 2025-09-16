16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Onana'dan devre arasında mesaj: "Bu adam için kazanmalıyız"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmaları sosyal medyada dikkat çekti.

calendar 16 Eylül 2025 16:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Onana'dan devre arasında mesaj: 'Bu adam için kazanmalıyız'
1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Trabzonspor kulübü, devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmalarını paylaştı.

"BU ADAM İÇİN KAZANMAMIZ LAZIM"

Kaleci Onana, takım arkadaşlarını cesaretlendirmek için, 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu göstererek "Bu maçı, bu adam için kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kıllandı.


"ÖZÜR DİLERİM, HATA BENİM"

Okay Yokuşlu ise hatasını kabul ederek, "Özür dilerim. Herkes elinden geleni yapsın. Hata benim" dedi. Takım arkadaşları ise Yokuşlu'ya tepki göstermeyip, destek vererek "Hayır"cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın 19. dakikasında yaşanan kritik bir pozisyon Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Ozan Ergün VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve Yokuşlu'ya sarı kart yerine direkt kırmızı kart gösterdi.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
