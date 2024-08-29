Ömer Ali Şahiner: 'Avrupa'da iyi işler yapacağız'

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükselen RAMS Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner, Avrupa'da iki sezon önceki son 16 turu başarısından daha iyi bir derece elde etmek istediklerini söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ömer Ali Şahiner, "Avrupa'da oyun gücümüzle iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün misyonu, Avrupa'da ülke puanına vereceğimiz katkılar ve artılar... Kulüp olarak kendi başarımızın üstüne çıkmak istiyoruz. Daha önce son 16 turunu gördük. Üstü neden olmasın? Geçen sene şampiyon olan takımı hepimiz biliyoruz. Başakşehir'in güçlü bir oyunu ve kadrosu var. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Kolay değil ama imkansız da değil." ifadelerini kullandı.



Soyunma odasında büyük sevinç yaşadıklarını belirten Ömer Ali, "Soyunma odası, böyle maçlardan sonra bir futbolcunun isteyebileceği en güzel ortamlardan biri. Başkan, teknik heyet, çalışanlar, futbolcular, hep birlikte yumak olduk. Hep beraber kutladık. Sonunda da güzel bir aile fotoğrafı çektirdik. Futbol bunlarla güzel. Sadece iyi değil, kötü günde de birlikteyiz. Her zaman iç içe olduğumuz, bütün duygularımızı paylaştığımız bir yer. Bugün çok şükür ki mutluluğumuzu paylaştık." diye konuştu.



Takımın oyun planından da bahseden Ömer Ali Şahiner, "Takımımızda bek oyuncularının, klasik bek pozisyonu değil de daha fazla içeride konumlanan, hücuma destek veren bir görüntüsü var. İlk yarıda da bir şutum vardı. Sistemimizde oynarken bek oyuncularının hücumda çok fırsatı oluyor. Ben de bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Geçen sezondan bir üzüntüm buydu. Skor katkısı veremedim ve kariyerimde ilkti. Onun acısını çıkarıyorum. Avrupa'da ikinci golüm oldu. Umarım bu devam eder." yorumunu yaptı.



Deniz Türüç ise lig aşamasına kalmanın önemine vurgu yaparak "Kazanmak önemliydi. Ortaya koyduğumuzda oyun da baskılıydık ve topu rakibe göstermedik. Birçok pozisyona girdik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Daha önce şampiyonluk yaşadık ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde de oynadık. O yüzden adaptasyon süreci olmayacak. Maç, maç ilerleyeceğiz. Hedefimiz öncelikle son 16 turuna kalmak." şeklinde konuştu.





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