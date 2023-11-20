Omar Colleyli Gambiya, Fildişi'ne direnemedi

Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci haftasında Gambiya, sahasında Fildişi Sahili'ne 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Omar Colleyli Gambiya, Fildişi'ne direnemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2023 21:48
Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci hafta maçında Gambiya ile Fildişi Sahili karşılaştı. Benjamin Mpaka National Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fildişi Sahili 2-0 kazandı. 

Fildişi'ne galibiyeti getiren golleri 45+1'de Christian Koume ile 86. dakikada Seko Fofana kaydetti. 

Gambiya'da Beşiktaşlı oyuncu Omar Colley, kaptan olarak görev aldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Fildişi Sahili'nde Gaziantep FK oyuncusu Max Gradel karşılaşmada süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Gambiya, iki maç sonunda puanla tanışamadı. 

Önümüzdeki maç haftasında Gambiya, Seyşeller'i konuk edecek. Fildişi Sahili, sahasında Gabon'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery