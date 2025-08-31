Olympiakos, Taremi'yi açıkladı!

Olympiakos, Inter forması giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yunan ekibi, İranlı golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Inter ile 43 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 3 gol ve 9 asist kaydetti.
Yunan ekibi, İranlı golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Inter ile 43 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 3 gol ve 9 asist kaydetti.
Olympiacos, Inter'den Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/U1M51AS5I4
— Sporx (@sporx) August 31, 2025