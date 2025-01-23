UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos, Porto ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dragao'daki maçı Olympiakos 2-0'lık skorla kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 12 puana yükseldi. Porto, 8 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Olympiakos, sahasında Karabağ'ı ağırlayacak. Porto, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 12 puana yükseldi. Porto, 8 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Olympiakos, sahasında Karabağ'ı ağırlayacak. Porto, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.