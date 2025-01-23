Olympiakos, Porto deplasmanında kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Porto'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Olympiakos, Porto deplasmanında kazandı
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23 Ocak 2025 22:39
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos, Porto ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dragao'daki maçı Olympiakos 2-0'lık skorla kazandı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 12 puana yükseldi. Porto, 8 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Olympiakos, sahasında Karabağ'ı ağırlayacak. Porto, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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