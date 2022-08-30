İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna tecrübeli bir oyuncuyu kattı. Son olarak Corinthians forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, kariyerine Ada'da devam edecek.



WILLIAN, FULHAM İLE ANLAŞTI



Corinthians'ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.



FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK İLE ANILDI



Avrupa'dan birçok takımın gündemine gelen Willian, Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ile transferde anılmıştı. Premier Lig'de 7 sezon Chelsea forması giyen 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 1 Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Willian daha sonra Arsenal forması giymişti.



AİLE VE VURGUSU YAPMIŞTI



Geçtiğimiz yaz Brezilya ekiplerinden Corinthians'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan Willian, ailesinin ve can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu yaptığı açıklamayla dile getirmişti.





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