Olimpik Marsilya, Reims'e tutuldu

Olimpik Marsilya, 16 haftadır kazanamayan Reims'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olimpik Marsilya, Reims'e tutuldu
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29 Mart 2025 20:45
Son güncelleme 29 Mart 2025 21:00
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Reims ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Auguste-Delaune'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Reims 3-1'lik skorla kazandı.

Reims'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Keito Nakamura, 52. dakikada Mamadou Diakhon ve 69. dakikada Valentin Atangana Edoa kaydetti.

Marsilya'nın tek golü 78. dakikada Valentin Rongier'den geldi.  

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Marsilya, 49 puanda kaldı.

Son galibiyetini 16 hafta önce, 10 Kasım'da Le Havre deplasmanında alan Reims, hasretini bu maçla bitirdi ve puanını 26'a çıkardı.

Marsilya, gelecek hafta Toulouse'u ağırlayacak. Reims ise sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. 

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