Olimpia Milano gözünü Darius Thompson'a dikti!

THY Euroleague'de sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Olimpia Milano, gelecek sezon guard pozisyonu için Daruis Thompson'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Olimpia Milano gözünü Darius Thompson'a dikti!
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24 Mayıs 2023 19:39
THY Euroleague'de sezonu play off dışı kalarak kapatan Olimpia Milano gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan basınında geçen haberlere göre Milano, önümüzdeki sezon Baskonia'nın oyun kurucusu Darius Thompson'ı kadrosunda görmek istiyor.

Yapılan haberde, Shabazz Napier ile yolları ayırmayı planlayan Olimpia Milano, rotasını Baskonialı Darius Thompson'a çevirdi. Amerikalı oyun kurucunun gelişimini dikkatle takip edildiğini ve transfer etmeyi hedeflendiği vurgulandı. 

Darius Thompson Baskonia formasıyla bu sezon THY Euroleague'de 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
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