14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Ole Gunnar Solskjaer için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Futbolculuk yıllarında Manchester United'dan takım arkadaşı İngiliz efsane Paul Scholes, Solskjaer'in muhtemel yeni takımını ağzından kaçırdı.

calendar 14 Ekim 2025 16:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, eski takım arkadaşıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Manchester United'ın efsanevi oyuncuları arasında yer alan Scholes, The Good, The Bad & The Football adlı podcast yayını sırasında, Solskjaer'in yeni adresini ağzından kaçırmış olabilir.

SCHOLES'TAN AÇIKLAMA: "LONDRA'DA RANGERS YETKİLİLERİYLE BULUŞACAK"

Scholes, podcastte eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet ederken, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi," dedi. Bunun üzerine Butt hemen, "Kimi kastettiğini biliyorum. Manchester United'ı çalıştırmıştı, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmıştı… Ole'den mi bahsediyorsun?" diye sordu.

Bu ani tahmin karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Scholes, "Yorum yok," diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Ancak verdiği tepkiler ve "Avuçlarım terlemeye başladı" ifadeleri, kulislerde dolaşan iddiaları güçlendirdi.

RANGERS İDDİASI GÜÇLENİYOR

Bu konuşma sonrası, Ole Gunnar Solskjaer'in İskoç devi Rangers ile teknik direktörlük için görüştüğü iddiaları yeniden gündeme geldi. Resmi bir açıklama olmasa da, kulislerde Solskjaer'in Rangers'ın başına geçebileceği sıkça konuşuluyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.