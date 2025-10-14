Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, eski takım arkadaşıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



Manchester United'ın efsanevi oyuncuları arasında yer alan Scholes, The Good, The Bad & The Football adlı podcast yayını sırasında, Solskjaer'in yeni adresini ağzından kaçırmış olabilir.



SCHOLES'TAN AÇIKLAMA: "LONDRA'DA RANGERS YETKİLİLERİYLE BULUŞACAK"



Scholes, podcastte eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet ederken, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi," dedi. Bunun üzerine Butt hemen, "Kimi kastettiğini biliyorum. Manchester United'ı çalıştırmıştı, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmıştı… Ole'den mi bahsediyorsun?" diye sordu.



Bu ani tahmin karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Scholes, "Yorum yok," diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Ancak verdiği tepkiler ve "Avuçlarım terlemeye başladı" ifadeleri, kulislerde dolaşan iddiaları güçlendirdi.



RANGERS İDDİASI GÜÇLENİYOR



Bu konuşma sonrası, Ole Gunnar Solskjaer'in İskoç devi Rangers ile teknik direktörlük için görüştüğü iddiaları yeniden gündeme geldi. Resmi bir açıklama olmasa da, kulislerde Solskjaer'in Rangers'ın başına geçebileceği sıkça konuşuluyor.



