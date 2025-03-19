Ole Gunnar Solskjaer'den ilk 11'de büyük revizyon!

Beşiktaş'ta üst üste gelen sürpriz yenilgilerden sonra Ole Gunnar Solskjaer, milli arada ilk 11'de revizyona gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ole Gunnar Solskjaer'den ilk 11'de büyük revizyon!
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19 Mart 2025 09:06
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:35
Ligde 4 maçlık serisi Gaziantep FK ve Konya yenilgileriyle bozulan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mili ara dönüşünde kadroda değişim planlıyor.

ARROYO'NUN SÜRESİ ARTACAK

İmmobile, Chamberlain, Semih, Rashica ve Muçi'nin performansını yeterli görmeyen, Arroyo'nun süresini artıracak olan Norveçli hocanın, Amir Hadziahmetovic'i ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Santrfor noktasında dertli olan tecrübeli çalıştırıcının, İmmobile ve Semih arasında bu kez kararsız olduğu aktarıldı. Ayrıca Svensson da Galatasaray derbisi ile birlikte sahalara dönecek.

Konya'da yedek başlayan Emirhan da Uduokhai'nin yokluğunda formayı yeniden giyecek. 
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