OLAY karar: Artık kornerlere de VAR karışabilir!

Futbolda son günlerde oyuna olan etkisi tarışılan VAR hakkında yeni bir gelişme yaşandı.İngiliz basınından Times'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.VAR, hali hazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.