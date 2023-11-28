OLAY karar: Artık kornerlere de VAR karışabilir!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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OLAY karar: Artık kornerlere de VAR karışabilir!
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28 Kasım 2023 00:05
Futbolda son günlerde oyuna olan etkisi tarışılan VAR hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Times'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.

VAR, KORNERLERE KARIŞABİLİR!

Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.

VAR, hali hazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.



 
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