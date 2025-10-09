09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Olajuwon, Wembanyama'ya "büyük guard" anlayışını öğretti

Efsane pivot Hakeem Olajuwon, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'ya hücumda hem içerde hem dışarda etkili olabileceği "büyük guard" oyun anlayışını kazandırarak, enerjisini verimli kullanmayı ve meşhur "Dream Shake" ile dönerek bitirişler gibi hareketleri geliştirmesini öğretti.

Efsane pivot Hakeem Olajuwon, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'ya hücumda hem içerde hem dışarda etkili olabileceği "büyük guard" oyun anlayışını kazandırarak, enerjisini verimli kullanmayı ve meşhur "Dream Shake" ile dönerek bitirişler gibi hareketleri geliştirmesini öğretti.

NBA tarihinin en büyük uzunlarından biri olarak kabul edilen Olajuwon, iki şampiyonluk, 12 All-Star seçimi ve bir MVP ödülüyle dolu kariyerini tamamladıktan sonra genç oyunculara mentorluk yapmayı sürdürüyor.

San Antonio Spurs yıldızı Wembanyama da bu yaz efsaneden birebir eğitim aldı.


Olajuwon, ESPN'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Temel olarak onunla fırsatları nasıl değerlendirebileceği üzerine çalıştık. İçeride, dışarıda, her durumda enerjiyi boşa harcamadan avantaj yaratmak istedik. Ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Bizim konseptimiz 'uzun oyuncular' değil, 'büyük guardlar'dı.

Büyük bir oyuncu gibi top sürmek istemezsin. Biz 'büyük guard'ız; 1, 2, 3, 4 ya da 5 numara oynayabilirsin. Dışarıda, içeride yaratabilirsin; crossover, şut, post hareketleri… Her pozisyonda avantaj sende."

Eylül başında yapılan dört adet 2,5 saatlik antrenmanda Wembanyama, Olajuwon'un efsaneleşmiş "Dream Shake" hareketinin kendi versiyonunu geliştirdi ve rakiplerini şaşırtacak sıkı dönüşler üzerine çalıştı.

Efsane pivot, Fransız yıldızın geliştirdiği jump hook (tek elle dönerek atılan kısa şut) hareketini ise gizli tuttuğunu belirtti:
"Evet, bu da repertuarının bir parçası. Ne kadar iyi şut attığını biliyorsun. Bu hareketleri eklediğinde bitiriciliği bambaşka bir seviyeye çıkacak. Onun gibi biri bu kadar iyi jump hook atabiliyorsa, tamamen onun insafına kalırsın. Ne atışına ne de hook'larına yetişebilirsin."

Geçen sezon Wembanyama, 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.8 blok ortalamalarıyla oynamış, ancak sağ omzundaki toplardamarda pıhtı oluşması (DVT) nedeniyle sezonu erken kapatmıştı.

Tamamen iyileşen genç yıldız, alışılmışın dışında bir yaz geçirdi: Kosta Rika ve Tokyo'da futbol oynadı, ardından Çin'in Zhengzhou kentindeki Shaolin Tapınağı'nda on gün süren bir ruhsal inzivaya katılarak keşişlerle antrenman yaptı.

 Reklam 
