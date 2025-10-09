Efsane pivot Hakeem Olajuwon, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'ya hücumda hem içerde hem dışarda etkili olabileceği "büyük guard" oyun anlayışını kazandırarak, enerjisini verimli kullanmayı ve meşhur "Dream Shake" ile dönerek bitirişler gibi hareketleri geliştirmesini öğretti.NBA tarihinin en büyük uzunlarından biri olarak kabul edilen Olajuwon, iki şampiyonluk, 12 All-Star seçimi ve bir MVP ödülüyle dolu kariyerini tamamladıktan sonra genç oyunculara mentorluk yapmayı sürdürüyor.San Antonio Spurs yıldızı Wembanyama da bu yaz efsaneden birebir eğitim aldı.Olajuwon, ESPN'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:Eylül başında yapılan dört adet 2,5 saatlik antrenmanda Wembanyama, Olajuwon'un efsaneleşmiş "Dream Shake" hareketinin kendi versiyonunu geliştirdi ve rakiplerini şaşırtacak sıkı dönüşler üzerine çalıştı.Efsane pivot, Fransız yıldızın geliştirdiği jump hook (tek elle dönerek atılan kısa şut) hareketini ise gizli tuttuğunu belirtti:Geçen sezon Wembanyama, 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.8 blok ortalamalarıyla oynamış, ancak sağ omzundaki toplardamarda pıhtı oluşması (DVT) nedeniyle sezonu erken kapatmıştı.Tamamen iyileşen genç yıldız, alışılmışın dışında bir yaz geçirdi: Kosta Rika ve Tokyo'da futbol oynadı, ardından Çin'in Zhengzhou kentindeki Shaolin Tapınağı'nda on gün süren bir ruhsal inzivaya katılarak keşişlerle antrenman yaptı.