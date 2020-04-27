Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son 3 günde vaka sayısındaki azalma ile hastalığın bulaşma hızının minimal seviyelere indiğinin altını çizdi. Bu olumlu gelişmelerden sonra 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu da en çok araştırılan konulardan biri olmuştu.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu; corona virüse karşı alınacak önlemleri ve son durumu konuşacak. 30 Nisan'da sona ermesi gereken okul tatilinin de uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BAKAN SELÇUK: EYLÜL AYI ÇOK KRİTİK!
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı. Selçuk, "Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu." ifadelerini kullanmıştı.
Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır." Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Soru Destek Paketine, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu; corona virüse karşı alınacak önlemleri ve son durumu konuşacak. 30 Nisan'da sona ermesi gereken okul tatilinin de uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BAKAN SELÇUK: EYLÜL AYI ÇOK KRİTİK!
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı. Selçuk, "Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu." ifadelerini kullanmıştı.
İkinci 'Soru Destek Paketi'ni erişime açıldıMilli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.
Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır." Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Soru Destek Paketine, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın