"ABD'DE BENZİN İSTASYONUNDAN BİZE GELMİŞLER"

"BEN GALATASARAYLI DEĞİLİM, KENDİMİ DÜŞÜNMELİYİM"

"OKTAY MAHMUT İLE ÖYLE BİR SÖZLEŞME YAPILMIŞ Kİ..."

, basketbol şubesi hakkında oldukça önemli açıklamalar yaptı.Mustafa Cengiz, "Şu anda basketbol ile ilgili çok üzücü söylemler görüyoruz, sosyal medyadan takip ediyoruz. İyi niyetle söylenen, hakaret içeren her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz ve inceliyoruz, yapıcı eleştirilerin hiçbirine kızmıyoruz, hepsini inceliyoruz. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bizim huzura, refaha ihtiyacımız var, sulh içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz gazeteleri yalan, yanlış haberler ile doldurursak insanların spordan soğuturuz, insanların güvenli limanı spor, insanları spordan uzaklaştırmayalım." dedi.UEFA ile yapılan toplantıda da basketboldan bilgiler verdiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "UEFA ile yaptığımız görüşmelerde de bunu anlattım. Basketbol ile ilgili ne yapmışız diye baktık, inceledik. Basketbola 24 Ocak itibarıyle borcumuz 34 milyon TL, bugün itibarıyle de borcumuz 22 milyon TL. Biz göreve geldikten sonra basketbolda 12 milyon TL'lik borcu azaltmışız. Erkek basketbola 6 yabancı oyuncu transfer edilmiş, 9. olmuşuz. ABD'de benzin istasyonunda olan basketbolcular, Türkiye'de bize gelmiş, bu inanılır gibi bir durum değil." ifadelerini kullandı.Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Oktay Mahmut ile yaptıkları görüşmeyi de aktaran Mustafa Cengiz, "Oktay Mahmuti hocamız ile konuştuk ve açıkca şunu söyledik; 'Ya bizimle devam edin (Bizim FFP'den dolayı sıkıntılarımız var) ya da sözleşmenizdeki 1.2 milyon dolarlık sözleşmenizde iyileştirme yapın.' Bizim basketbol bütçemizin %25'i hocamızın sözleşme bedeline denk geliyor. Hocamızdan indirim talep ettik. Ya da bize bir ödeme planı verin ve bizimle devam edin. Bizimle devam etmeyecekseniz de yine bize bir ödeme planı çıkartın. Sevgili hocamız bize Galatasaraylı olmadığını ve kendisini düşünmesi gerektiğini iletti. Hocamızın elinde tapu gibi sözleşme var. Prandelli'ye ödememiz gereken 2.5 milyon TL ödememiz var, maalesef bir insanlar ile sürekli kötü ayrılmışız. Oktay hocamız ile de bu doğrultuda konuştuk ama olmadı." açıklamasını yaptı.Oktay Mahmuti ile ilgili sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "Oktay Mahmuti ile öyle bir sözleşme yapılmış ki, inanılır gibi değil. Oktay beye söyleyin, bu parayı ödeyeceğiz, merak etmesin. Biz kimseye bir vaadde bulunmadık. Basketboldan elde edeceğim gelir sıfır, sponsorluklar bitmiş, bütün gelirler kırdırılmış. Biz de isteriz tabii ki futbolda Bayern gibi sürekli olalım, basketbolda rakibimiz gibi olalım. Buraya da bir modelin yaratılması gerekecek. Kız basketbol takımımızın finale giden maçında 4 bin kişi vardı, gelirimiz salonda kırılan malzemelerin giderlerini karşılamadı. Hangi 15 bin kişiden, hangi kombiden bahsediyorsunuz. Basketbol salonu için büyük bir iletişim firması ile anlaşılmış ve vazgeçilmiş. Salon için sponsor arıyoruz, bu sponsoru Amazon ormanlarında bulamayız. Sponsor olmak isteyen varsa zaten bize o teklif gelir. Ülkedeki mali sıkıntılardan dolayı sponsor firmalar geri duruyor, ayrıca fanatizm de var ve sponsorlar bu durumdan etkileniyor." dedi.Ayrıca Mustafa Cengiz, "Basketbolda küçülme diye bir durum söz konusu değil, sadece kendimize yetecek şekilde planlar yapıyoruz. Biz bu ülkeye basketbolu, voleybolu getiren kulübümüz ancak profesyonelleşen dünyada biz bunu başaramadık. Sevgili devletimize, maliyemize sesleniyoruz, amatör şubeler üzerinden ödenen vergi bizi kurtarabilir ancak bunun için ödeme zamanına ihtiyacımız var, taksitlendirdiğimiz zaman da olmuyor. Vergi borcunu kapatmak için yine bankadan kredi almak zorunda kalıyoruz, tahakkuk üzerinde bir planlama yapılsın." şeklinde konuştu.