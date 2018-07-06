Fernando Muslera için transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesini koruyan Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundular.
''WE ARE SORRY! URUGUAY'I DESTEKLİYORUZ''
Mustafa Cengiz, "Muslera bizim kaptanımız. Muslera isteyecek, siz kabul edeceksiniz. Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Newcastle'dan Sunderland'e oyuncu gidiyor, 30 milyon pound. Bu Muslera! Dünya çapında! Fransa Büyükelçisi'ne dedik vallahi, "We are sorry! Uruguay'ı destekliyoruz." dedik." sözlerini kullandı.
''ÇOK İYİ GALATASARAYLI''
Ardından söz alan Abdurrahim Albayrak ise "Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da bizim içimizde olacak. Çok iyi bir kardeşimiz, çok iyi bir Galatasaraylı!" şeklinde konuştu.
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''WE ARE SORRY! URUGUAY'I DESTEKLİYORUZ''
Mustafa Cengiz, "Muslera bizim kaptanımız. Muslera isteyecek, siz kabul edeceksiniz. Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Newcastle'dan Sunderland'e oyuncu gidiyor, 30 milyon pound. Bu Muslera! Dünya çapında! Fransa Büyükelçisi'ne dedik vallahi, "We are sorry! Uruguay'ı destekliyoruz." dedik." sözlerini kullandı.
''ÇOK İYİ GALATASARAYLI''
Ardından söz alan Abdurrahim Albayrak ise "Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da bizim içimizde olacak. Çok iyi bir kardeşimiz, çok iyi bir Galatasaraylı!" şeklinde konuştu.
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