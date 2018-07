Fernando Muslera için transfer açıklaması!

Başkanıve 2. Başkan, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesini koruyanhakkında açıklamalarda bulundular.Mustafa Cengiz, "Muslera bizim kaptanımız. Muslera isteyecek, siz kabul edeceksiniz. Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Newcastle'dan Sunderland'e oyuncu gidiyor, 30 milyon pound. Bu Muslera! Dünya çapında! Fransa Büyükelçisi'ne dedik vallahi, "We are sorry! Uruguay'ı destekliyoruz." dedik." sözlerini kullandı.Ardından söz alan Abdurrahim Albayrak ise "Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da bizim içimizde olacak. Çok iyi bir kardeşimiz, çok iyi bir Galatasaraylı!" şeklinde konuştu.