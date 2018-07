Trezeguet: Takas ya da kiralık

"5,5 AYDA 588 MİLYON TL HASILAT ELDE ETTİK"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözlerine "Biz enkaz almadık, bir önceki yönetimin de suçu değil, bu bir dizi film. İnşallah biz de bu dizi film de olumsuz bir halka olmayız. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 588 milyon TL hasılat elde ettik, 5.5 ayda. Harcamamız ise 10 bin TL zararda, inşallah bunu da düzelteceğiz ve kara geçeceğiz. Gerçek şu ki, Galatasaray'ın borcu ve yükümlülükleri de var, borç alacak farkımız yaklaşık 200 milyon dolara denk geliyor. Bizim son 10 yılda amatör şubelere harcadığımız değer de 200 milyon dolara denk geliyor. Buradan şu anlam çıkmasın biz amatör branşları önemsemiyoruz, bu konuda da elimizden geleni yapacağız." diye başladı.



"BASKETBOLDA KÜÇÜLME SÖZ KONUSU DEĞİL"





Basketbol şubesi hakkında bilgi veren Mustafa Cengiz, "Basketbolda küçülme diye bir durum söz konusu değil, sadece kendimize yetecek şekilde planlar yapıyoruz. Biz bu ülkeye basketbolu, voleybolu getiren kulübümüz ancak profesyonelleşen dünyada biz bunu başaramadık. Sevgili devletimize, maliyemize sesleniyoruz, amatör şubeler üzerinden ödenen vergi bizi kurtarabilir ancak bunun için ödeme zamanına ihtiyacımız var, taksitlendirdiğimiz zaman da olmuyor. Vergi borcunu kapatmak için yine bankadan kredi almak zorunda kalıyoruz, tahakkuk üzerinde bir planlama yapılsın." dedi.



"ÜNAL AYSAL, SPONSORLUK VAADİNDE BULUNMADI"



Eski başkanlardan Ünal Aysal'ı eleştirmediğini söyleyen Mustafa Cengiz, " Freddy 'nin laneti gibi... Ünal Aysal ile ilgili bir şey söylemedim, Ünal Bey verdiği sözü tutsun diye net bir ifadem yok, birçok söz söyledim. Ünal Aysal bizim değerli başkanımız, iki şampiyonluk yaşadık. Başkan olduktan sonra Ünal bey ile iki kez görüştüm, Galatasaray'ı görüştük. Aysal bize bir sponsorluk vaadinde bulunmadı, bütün giderleri karşılarım dedi ama Basketbol A.Ş'nin kurulmasını istedi, çok haklı. Ancak başkan Aysal'ın bize güvenmesi gerekir. Basketbol AŞ ve Voleybol AŞ bizim programımızda ancak bu kez vergi indiriminden yararlanamıyoruz. Ünal bey derse ki ben Galatasaray'a yardımcı olmak istiyorum, biz bunu kontrollü bir şekilde kabul ederiz. Ünal beye teşekkür ediyorum, kendisi isterse yardım eder. Camia sadece bir kişinin yardımına muhtaç olduysa yazıklar olsun o camiaya." şeklinde konuştu.



"RYAN DONK İMZA PARASI İSTEMEDİ, TEKLİFLER VARDI AMA..."



Ryan Donk'un eleştirilen yeni sözleşmesi ile ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Ryan Donk'un sözleşmesi için çok eleştiri geldi, çıplak bir şekilde sözleşme baktığınız zaman haklı. FFP'de bizim imzaladığımız anlaşmada gelir/gider dengesini tutturma mecburiyetimiz var. Biz 21 kişilik kadroya satmadan bir oyuncu almamız mümkün değil. Biz balon transfer yapmayız, bilmeyiz böyle şeyleri. Donk olduğunu unutun, bonservisi elinde oyuncu, Donk'a en az 2 milyon euro para verirseniz, menajerlik ücreti var. Bizim sözleşmemiz de menajerlik ücreti de yok. FFP'den dolayı sadece takas, bonservissiz oyuncu transferi yapabiliriz. Şampiyonluk primi için diğer kulüplere 3.5 milyon euro başarı primi ödedik, sadece 10 gün içerisinde hem de. Donk'un sözleşmesinde ayrıca özel maddeler de vardı, bunu da yok ettik. Arap ülkesi Emre Çolak'a 4 milyon euro yıllık para veriyor. Donk'a da bu teklifler geldi, bizden imza parası istemedi, verenler de vardı. Bize bu konuda güvenin. Donk bizi yolda görse karıştırır, bu adam kim der" açıklamasını yaptı.



"MUĞDAT ÇELİK, İSPANYA'DAN 2 MİLYON EUROYA GELSE..."



Futbolcularla Türk Lirası üzerinden anlaşmalar yapılması gerektiğini hatırlatan Mustafa Cengiz, "Türk futbolu öyle bir düzende yaşıyor ki inanılır gibi değil. Bizim gelirlerimiz Türk lirası, ödemelerimiz euro. Arada tam 5 katı fark var, devletimiz Türk parasını korumak için mücadele ediyor. Biz Muğdat Çelik'i TL olarak transfer ettik, 350 bin euro verdik. Adam ile TL üzerinden sözleşme imzaladığımız için küçük görüyorlar, Muğdat İspanya'dan gelse 2 milyon euro verseydik ki daha önceden verdiğimiz adamlar da var, daha değerli değerlendirilebilirdi. Galatasaray tek başına TL'ye değer katamaz, devletimizin bu konuda bir deklarasyon yayınlaması gerekir, radikal bir karar lazım." ifadelerini kullandı.



"DEVLER LİGİ BELGESİ ALDIK, GERİSİ UEFA'NIN SORUNU"



UEFA'nın yeniden inceleme yapması hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA'ya 4 sayfalık bir yazı yazdım, kendilerine durumu bir kez daha izah ettim. PSG de aynı şekilde yeniden inceleme altında ancak bizim durumumuz daha farklı, biz 222 milyon euroya Neymar'ı transfer etmedik. Caferin de açıkladı, bu rutin bir işlem ama ilk kez oluyor. Galatasaray'a men geleceği resmi olarak her yerde söyleniyordu, biz gelince bu durum değişti, 5 ayda mali durumu biraz daha toparladık, şampiyon olduk, seyirci sayısını arttırdık. UEFA'ya sunduğumuz projeler sonrasında UEFA şoka girdi, bir takımın antrenmanını 35 bin kişi izledi, bu olacak iş değil. UEFA bizi hafta hafta inceledi, UEFA bize saygı duydu, 32 milyon TL loca ve VIP satışı yaptık. UEFA'ya ne söylediysek onu en iyi hale getirdik, somut lafla değil, icraatlarımız ile UEFA'nın karşısına çıktık. UEFA tarihinde ilk kez bir kulüple ikinci kez yapılandırma anlaşması yaptı. 12 Haziran'da UEFA'ya katılım belgesi aldık, 14 Haziran'da yapılandırma anlaşması yaptık, bu artık UEFA'nın sorunu. Şu anda UEFA çok dürüst, sağlıklı bir kurum. UEFA'nın kararını en kısa sürede bekliyoruz, tersi bir durumu düşünmek bile istemiyorum." diye konuştu.



"NAGATOMO İÇİN 5 İSTEDİLER, CAVANDA'YA 1,1 TEKLİF ETTİLER"



Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınma ve Luiz Pedro Cavanda'nın satış detaylarını anlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Muğdat'ı beğenmiyoruz, Donk'u beğenmiyoruz, milli problem Cavanda'yı 2.4 milyon euroya sattık. Nagatamo ile sözleşme imzaladık. İlk Inter'e gittiğimiz zaman Nagatamo için 5 milyon euro istediler, bu adamlar ticaretin babası. Abdürrahim bey İtalya'ya gitti ve beni aradı 5 milyon euro istiyorlar dedi, bizim teklifimiz ise 2.5 milyon euro. Inter ise bize rakip kulübün teklifi var diyor, teklifi gösterip çekiyor, biz tabi inanmıyoruz. Çok uzun pazarlıklar yaptık, bir çingene pazarlığı yaptık ve 2.5 milyon euroyu Inter'e kabul ettirdik. 2.5 milyon euroyu verdiğimiz anda 2.5 milyon euroluk satış yapmak zorundayız. Cavanda ile zaten 5 aydan bu yana mahkemelik olduk, adam Liege'de oynuyor ama yıllık parasını biz verdik. Liege opsiyonu kullanmadı, onlar tabii uyanıklar. 1 Haziran'da bize 1.1 milyon euro teklif ettiler, bir hafta sonra 1.5 milyon euro teklif ettiler, 2 Temmuz'da CAS'a gidecekken Liege'den 2.4 milyon euro istedik ve bu teklifi kabul ettiler. Saat 2'de bu iş bitti, 1 saat içerisinde Cavanda ile karşılıklı davalarımızı FIFA'dan geri çektik" dedi.



"SPONSOR BULAMAMIZIN NEDENLERİ..."



Sponsorluklar hakkında da açıklama yapan Mustafa Cengiz "Ben bir tek isim unutmuşum, unuttuysam da açıklarım. Bizim Dumankaya'dan aldığımız daireler hala duruyor. Galatasaray markası, ikinci sınıf markalarla yürüyemez. Ana sponsorumuz olan marka, iyi bir Galatasaraylı. Siz diyor, benim rakamdan daha fazlasını bulursanız ben çekilirim diyor. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Markamız daha değerli. Sponsor bulamama durumunda ülkenin içinde bulunduğu durum, seçim, konjonktür var. Pazartesi ben de Külliye'de olacağım. Neyin ne olduğu belli değil. Ülke stabil hale gelince sponsor işi çözülecek. Diğer rakiplerimizden sponsorlar çekiliyor. Sponsorlar olmasına rağmen ciddi zarar ettiklerini beyan ediyorlar. Biraz sabra ihtiyacımız var." diye konuştu.



"ARSENAL, CHELSEA'DE TANIDIĞIM VAR DEDİM AMA..."



Bir röportajından "Arsenal ve Chelsea'de tanıdıklarım var, istediğimiz oyuncuyu alabiliriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz "Arsenal-Chelsea'den tanıdığım var dedim ama böyle demedim. Tanıdıklar tabii ki var. Her kulüpte tanıdık var. Alanyaspor'da da var. Denizlispor'da da var. Benim o deyişim çok farklı. Öyle yazılınca, benim arkadaşım, amcaoğlu çok kuvvetli gibi. Hoş olmamış. Benim kastım o değildi. Scout ekibimizin yönlendirmesiyle radar gibi dolanıyoruz. Nerede kiralık futbolcu var. Nerede elinde bonservisi olan uygun futbolcu var. Fakat, Türkiye ile ilgili kötü imaj var. Türkiye, Körfez ve Çin'den önce son istasyon diyorlar. Ülkesinde reel olarak 2.5 alıyorsa, brüt 5! Bizden de 5 milyon net istiyor. Geçti o işler. Bitti!" açıklamasını yaptı.



"TREZEGUET, EMRE AKBABA VE AHMED MUSA İÇİN..."



Kasımpaşalı Trezeguet'in durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Trezeguet tabii ki daha önce dediğimiz gibi kiralık, takas ve FFP'de zora sokmayacak rakamlarla futbolcu peşindeyiz. Hocamızın talepleri doğrultusunda peşindeyiz. Trezeguet, bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Bu konuda bizim beklentimiz takas, kiralık formülüdür. Emre Akbaba ve Ahmed Musa da aynı şekilde." diye konuştu.



"TURGAY CİNER İLE TREZEGUET İÇİN KONUŞTUK..."



Sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayram da Trezeguet ile ilgili "Turgay Ciner benim yakın arkadaşımdır. Kiralık olarak yapmak istedik. Inter-Parma gibi ortaklaşa futbolcu alıyor kiralıyorlar. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Kendisinin de haklı olarak büyük beklentisi vardı futbolcudan. Şu an zaten Kasımpaşa'nın futbolcusu. Kasımpaşa'da akrabam Hasan Öksüz var. Turgay Ciner yakınım. Görüştüğümü ifade ediyorum." açıklamasını yaptı.



"NDIAYE'NİN PARASINI ÖDEYEMEYİZ"



Badou Ndiaye'nin geri dönülş ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Mustafa Cengiz "Şimdi Ndiaye, 390 bin avroya Osmanlıspor'da oynuyordu. Biz 2.750 bedel biçtik. Şu an 3.5 milyon Euro civarında alıyor. Biz bu parayı ödeyemeyiz, nokta!" dedi.



"RESMİ TEKLİF GELMEDİ, DÜRTMELER VAR"



Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi isimlerle transfer teklifleri olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Mustaf Cengiz, "Hiçbir oyuncumuz için resmi teklif geldi. Yoklamalar, dürtmeler var. Resmi teklif yok!" ifaderini kullandı.



"DEVLER LİGİ'NDE ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"



Kadroyla ilgili de görüşünü aktaran Mustafa Cengiz "Transerin bitmesine üç gün kala, hocamız 'Başkan kadro hiç fark etmez. Şampiyon oluruz' dedi. Bu uçak düşüyordu, yukarı çıkardı. Şimdi, hocanın bu lafını hiç unutmuyorum. Biz 21 kişiyle, şu an mevcut kadromuzla, biz yine Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yaparız. Asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyiz. Asla baş eğdirmeyecek bir futbol oynayacağına söz veriyoruz. Taraftarın içi müsterih olmaz. Bize 4'üncülük, 8'incilik payesi verilen ligde şampiyon olduk. Bunu unutmasınlar lütfen. Bazen büyük futbolcuları bir araya getirir çatlak sesler çıkarırsınız. Yönetim, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum bu nedenle." şeklinde konuştu.



Ayrıca Mustafa Cengiz "FFP için 21 futbolcumuz var. 4'ü yerli olmak zorunda. 4'ün 1 tanesi de altyapıdan olmalı. Benim en sevindiğim nokta, uzunca bir süredir bizim altyapıdan Türk futboluna kazandırdığımız tam 1 yıldız yok. Oysa akademide, altyapıda yüzlerce gencimiz var. Altyapıdan sağlıklı futbolcuları Galatasaray'a ve Türk futboluna kazandırır diye düşünüyorum." diye açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE'YE ZIMBA GİBİ DÖNECEĞİZ"



Abdurrahim Albayrak da iyi bir takıma sahip olduklarını hatırlatarak "Bu takım şampiyon olmuş bir takım. Geçen sene Fatih Hoca'nın idmanını yememiş takımdı. Donk gibi oyuncuları takıma yine kazandırdı. Cumartesi sabah 11'de kampa gidiyoruz. Hoca çok daha güzel şeyler çıkartacak. Florya'da yapılan idmanlarda futbolcuların gözünden görüyorum. Bu takım hocanın idmanını, kondisyonunu yemedi. Biz iki haftalık kamptan Türkiye'ye zımba gibi döneceğiz." dedi.





