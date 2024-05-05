Sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı

Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonun final maçları yapıldı.



Şampiyonada, 19 kulüpten 345 sporcu mücadele etti.



Müsabakaların ardından milli takım aday adayı kampına dahil edilecek sporcular belirlendi.



Şampiyonada ilk üç sırayı alan kulüpler şöyle:



17 yaş ve altı



Kızlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü



Erkekler: Derin Ege Spor Kulübü, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü



24 yaş altı



Kadınlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü



Erkekler: ODTÜ Spor Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü





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