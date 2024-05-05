Sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı

Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı
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05 Mayıs 2024 18:00
Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonun final maçları yapıldı.

Şampiyonada, 19 kulüpten 345 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından milli takım aday adayı kampına dahil edilecek sporcular belirlendi.

Şampiyonada ilk üç sırayı alan kulüpler şöyle:

17 yaş ve altı

Kızlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü

Erkekler: Derin Ege Spor Kulübü, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü

24 yaş altı

Kadınlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü

Erkekler: ODTÜ Spor Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü

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