Yukatel Merkezefendi evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi evinde rahat kazandı
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05 Mayıs 2024 17:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Sibande 28, German 20, Bleijenbergh 7, Floyd 17, Atahan Altıok, Berke Aygündüz 9, Ataberk Aksu, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 3, Çağatay Özkan 2

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 5, Bouteille 26, Scrubb 5, Berkay Candan 8, Boutsiele 13, Kartal Özmızrak 4, Can Maxim Mutaf 3, Cavanaugh 9, Ahmet Safa Yılmaz 2

1. Periyot: 25-23

Devre: 41-44

3. Periyot: 67-63

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