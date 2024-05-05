Yukatel Merkezefendi evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Sibande 28, German 20, Bleijenbergh 7, Floyd 17, Atahan Altıok, Berke Aygündüz 9, Ataberk Aksu, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 3, Çağatay Özkan 2
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 5, Bouteille 26, Scrubb 5, Berkay Candan 8, Boutsiele 13, Kartal Özmızrak 4, Can Maxim Mutaf 3, Cavanaugh 9, Ahmet Safa Yılmaz 2
1. Periyot: 25-23
Devre: 41-44
3. Periyot: 67-63
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Sibande 28, German 20, Bleijenbergh 7, Floyd 17, Atahan Altıok, Berke Aygündüz 9, Ataberk Aksu, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 3, Çağatay Özkan 2
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 5, Bouteille 26, Scrubb 5, Berkay Candan 8, Boutsiele 13, Kartal Özmızrak 4, Can Maxim Mutaf 3, Cavanaugh 9, Ahmet Safa Yılmaz 2
1. Periyot: 25-23
Devre: 41-44
3. Periyot: 67-63
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