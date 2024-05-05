Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da sona erdi.



Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, 3 Mayıs Cuma günü başlayan şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katıldı.



Şampiyonanın son gününde sporcular kendi kilolarında mindere çıkarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Şampiyona, final maçlarının ardından tamamlandı. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlerine ve hakemlere teşekkür etti.





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