Eczacıbaşı Dynavit'ten veda açıklaması

Eczacıbaşı Dynavit yıldız oyuncusu Yasemin Şahin'e veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit'ten veda açıklaması
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05 Mayıs 2024 17:06
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki oyuncusu Yasemin Şahin'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Birlikte çalıştığımız sürede pozitif enerjisi ve bize vermiş katkılardan ötürü Yasemin'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Turuncu-beyazlı ekip Yasemin Şahin'i 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmişti.

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