🙌Ligin ilk 3 haftasında 0 puan toplayan Başakşehir, Çağdaş Atan göreve geldikten sonra 55 puan topladı.



📊PUAN DURUMU



3⃣ Trabzonspor (58)

4⃣ Başakşehir (55)

5⃣ Beşiktaş (54)

6⃣ Alanyaspor (49)

7⃣ Kasımpaşa (49)

8⃣ Çaykur Rizespor (49) pic.twitter.com/2jsos9iESF



— Sporx (@sporx) May 5, 2024

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 23 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Olivier Kemen kaydetti.Kasımpaşa'nın tek golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Başakşehir 55 puana yükselirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk edecek.3- Trabzonspor (58)5- Beşiktaş (54)6- Alanyaspor (49)8- Çaykur Rizespor (49)26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.Başakşehir Fatih TerimMert Güzenge, Uğur Sarı, Murat AltanMuhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 51 Hamza Güreler) , Dubois (Dk. 81 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 81 Keny), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Kemen)Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 89 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 46 Sadiku), Ngoy (Dk. 74 Zai), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Da CostaDk. 15 Pelkas, Dk. 24 ve 69 Davidson, Dk. 86 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)