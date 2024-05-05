Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 23 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Olivier Kemen kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Başakşehir 55 puana yükselirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
3- Trabzonspor (58)
4- Başakşehir (55)
5- Beşiktaş (54)
6- Alanyaspor (49)
7- Kasımpaşa (49)
8- Çaykur Rizespor (49)
15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.
47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.
61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.
69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 51 Hamza Güreler) , Dubois (Dk. 81 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 81 Keny), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Kemen)
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 89 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 46 Sadiku), Ngoy (Dk. 74 Zai), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Da Costa
Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 ve 69 Davidson, Dk. 86 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 23 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Olivier Kemen kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Başakşehir 55 puana yükselirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
3- Trabzonspor (58)
4- Başakşehir (55)
5- Beşiktaş (54)
6- Alanyaspor (49)
7- Kasımpaşa (49)
8- Çaykur Rizespor (49)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
🙌Ligin ilk 3 haftasında 0 puan toplayan Başakşehir, Çağdaş Atan göreve geldikten sonra 55 puan topladı.
📊PUAN DURUMU
3⃣ Trabzonspor (58)
4⃣ Başakşehir (55)
5⃣ Beşiktaş (54)
6⃣ Alanyaspor (49)
7⃣ Kasımpaşa (49)
8⃣ Çaykur Rizespor (49) pic.twitter.com/2jsos9iESF
— Sporx (@sporx) May 5, 2024
15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.
47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.
61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.
69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 51 Hamza Güreler) , Dubois (Dk. 81 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 81 Keny), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Kemen)
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 89 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 46 Sadiku), Ngoy (Dk. 74 Zai), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Da Costa
Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 ve 69 Davidson, Dk. 86 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
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