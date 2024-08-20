Okan Buruk, Young Boys maçlarında yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesinde olamayacak.

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Okan Buruk, Young Boys maçlarında yok!
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20 Ağustos 2024 09:51
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek. 

 
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