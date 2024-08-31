Okan Buruk: 'Yönetim transfere odaklandı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hava sıcak, nem yüksek. Zemin televizyondan daha kötü görünüyordu. Yakından biraz daha iyi diyebiliriz. Oyuncularımız idmanda çok istekliydi. Biz sahaya odaklandık, yönetim transfere odaklandı." dedi.
Galatasaray'ın hedefinden bahseden Buruk, "Her zamanki gibi büyük Galatasaray taraftarı bizi havalimanında karşıladı. Takıma pozitif enerji yüklediler. İlk iki maçımızı kazandık, bunu da kazanarak devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak ve şampiyon olmak."
Okan Buruk ayrıca, "Adana Demirspor'u küçümsemiyoruz. Gidenler, eksikler olabilir. Galatasaray ile oynayanlar çok istekli oluyor, yine öyle olacaktır. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında savunmada 5'li oynadılar. Bugünkü kadro da 5-3-2'ye yakın." dedi.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hava sıcak, nem yüksek. Zemin televizyondan daha kötü görünüyordu. Yakından biraz daha iyi diyebiliriz. Oyuncularımız idmanda çok istekliydi. Biz sahaya odaklandık, yönetim transfere odaklandı." dedi.
Galatasaray'ın hedefinden bahseden Buruk, "Her zamanki gibi büyük Galatasaray taraftarı bizi havalimanında karşıladı. Takıma pozitif enerji yüklediler. İlk iki maçımızı kazandık, bunu da kazanarak devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak ve şampiyon olmak."
Okan Buruk ayrıca, "Adana Demirspor'u küçümsemiyoruz. Gidenler, eksikler olabilir. Galatasaray ile oynayanlar çok istekli oluyor, yine öyle olacaktır. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında savunmada 5'li oynadılar. Bugünkü kadro da 5-3-2'ye yakın." dedi.
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