Okan Buruk'un Kadıköy kabusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol kariyerinde Kadıköy'e 16 kez gidip 13 kez üzgün döndü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Kadıköy kabusu
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06 Ocak 2023 11:58
Galatasaray, Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkat çekiyor.

Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor.

Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değildi. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı.

Toplamda ise futbolcu ve teknik adam olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı. 

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