Okan Buruk'tan tarihi başarı

Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tarihi başarı
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29 Ocak 2024 22:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasıyla kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.

Galatasaray'ın paylaşımı



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