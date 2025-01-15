Okan Buruk'tan Süper Lig'de inanılmaz rakamlar!

Süper Lig'de ilk devre geride kalırken 19 haftalık periyoda damgasını vuran takım yine Galatasaray oldu.
Son iki sezonda Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar bu sezon da ilk devreyi ezeli rakibinin 8 puan önünde zirvede tamamlamasını bildi.
240 PUAN TOPLADI
Okan Buruk yönetiminde 2.5 sezonu geride bırakan Galatasaray, bu süreçte Türk futbol tarihine geçecek istatistikler elde etti. 2.5 sezonda çıktığı 92 maçın tam 77'sini kazanan Galatasaray 240 puan toplamayı başardı. Söz konusu dönemde sadece 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşanırken, rakip ağlara 226 gol bırakıldı.
74 gol yiyen ve artı 152 averaja ulaşan Sarı-Kırmızılılar maçların yüzde 83'ünü kazanma başarısını gösterdi. Maç başına 2.45 gol atan ve 2.6 puan ortalaması yakalayan Buruk'un ekibi son 2.5 sezonda Fenerbahçe'ye 19 puan fark attı.
Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler son 2.5 sezonda 221 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın aksine tam 23 maçta puan kaybı yaşadı. Bu süreçte zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş 164 puanda alabilirken, Trabzonspor da 146 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Son iki sezonda Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar bu sezon da ilk devreyi ezeli rakibinin 8 puan önünde zirvede tamamlamasını bildi.
240 PUAN TOPLADI
Okan Buruk yönetiminde 2.5 sezonu geride bırakan Galatasaray, bu süreçte Türk futbol tarihine geçecek istatistikler elde etti. 2.5 sezonda çıktığı 92 maçın tam 77'sini kazanan Galatasaray 240 puan toplamayı başardı. Söz konusu dönemde sadece 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşanırken, rakip ağlara 226 gol bırakıldı.
74 gol yiyen ve artı 152 averaja ulaşan Sarı-Kırmızılılar maçların yüzde 83'ünü kazanma başarısını gösterdi. Maç başına 2.45 gol atan ve 2.6 puan ortalaması yakalayan Buruk'un ekibi son 2.5 sezonda Fenerbahçe'ye 19 puan fark attı.
Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler son 2.5 sezonda 221 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın aksine tam 23 maçta puan kaybı yaşadı. Bu süreçte zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş 164 puanda alabilirken, Trabzonspor da 146 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.