Okan Buruk'tan Seferovic açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Türk futbolunda son günlerde yaşananlar hakkında konuşan Okan Buruk "En başta tabii ki kötü bir hafta yaşadık. Türk futbolunun içerisinde uzun zamandır olmayan TFF'nin ve Galatasaray Ada'nın kurşunlanması, dün Beşiktaş maçında yaşanan olaylar, Cenk'e yapılan saldırı... Futbol arenasında istemediğimiz, hiçbirimizin tasvip etmediği ama oluşan bir kötü hafta oldu. Bu da hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum. Gün geçtikçe şiddetin alevlendiğini görüyoruz. Bunda herkesin rolü var. Ama şiddetin önüne geçmek için daha büyük sakinliğe ihtiyacımız var." dedi.



Gaziantep FK maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Okan Buruk "Gaziantep iyi bir başlangıç yaptı, iyi bir durumda. Topu daha çok rakibe veren bir takım. Hem skor yapma hem de puan olarak iyi durumdalar. Geçiş oyununu çok doğru oynuyorlar. İyi bir kadroları var. Hata yapmamak gerekiyor. Oyun kalitemiz, oyun hızımız, pas kalitemiz çok önemli. Hedefimiz kazanmak, kazanmak için buradayız. Takım olarak hazırız. Geçen hafta da oyun olarak çok iyi şeyler yaptık. Bunun üstüne koymak istiyoruz. Geçen hafta çok gol kaçırdık, bu hafta atarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Haris Seferovic'in yerine Bafetimbi Gomis'in 11 başlaması hakkında da açıklama yapan Okan Buruk "Bir sürü değişiklik oluyor. Gomis dışarıdan gelip, katkı sağladı. Seferovic de bunu yapabilir. Bugün oyun anlayışımız olarak Gomis ile başlamayı uygun gördüm. Seferovic ne kadar gol atmasa da çok memnunum." diye konuştu.





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