Okan Buruk'tan Osimhen'e: 'Sana ihtiyacım var'

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan ve bu mücadelede Victor Osimhen'i kullanamayan Galatasaray, ikinci sınavını bu turnuvanın favorisi Liverpool'a karşı verecek.
Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti.
Teknik direktör Okan Buruk, dün takımla da idmanlara çıkan 26 yaşındaki forvetle özel bir görüşme yaptı.
"SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"
Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız futbolcuya "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" dediği öğrenildi.
ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI
Osimhen'in de kendisini özel olarak bu maça hazırladığı ve taraftarı önünde İngiliz devine karşı forma giymek istediği bildirildi.
Doktorların da görüşleri alınacak, büyük bir aksilik olmazsa Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez dev sahnede yer alacak. Mauro Icardi ise yedek soyunacak.
Bu arada Okan Buruk, Alanya deplasmanında çok pozisyon verildiği için eski sistemi 4-2-3-1'e dönmeye karar verdi. Singo sağ bekte başlayacak, tandemde Sanchez- Abdülkerim ikilisi bozulmayacak.
