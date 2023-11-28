Okan Buruk'tan karar: "Manchester'a kampa girmeye gerek yok"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Manchester United maçı öncesinde takımı kampa almama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan karar: 'Manchester'a kampa girmeye gerek yok'
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28 Kasım 2023 10:12
Son güncelleme 28 Kasım 2023 11:04
Okan Buruk döneminde İstanbul'daki maçlar öncesinde kampa girmeyen Galatasaray, Manchester United sınavına özel değişikliğe gitmeyecek.

TESİSTE BULUŞULACAK

Akşam saatlerinde Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek. Maç günü öğle saatlerine doğru ise tesiste buluşulacak.

Galatasaray - Manchester United maçı çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.



 
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