Okan Buruk'tan karar: 'Manchester'a kampa girmeye gerek yok'

Okan Buruk döneminde İstanbul'daki maçlar öncesinde kampa girmeyen Galatasaray, Manchester United sınavına özel değişikliğe gitmeyecek.
TESİSTE BULUŞULACAK
Akşam saatlerinde Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek. Maç günü öğle saatlerine doğru ise tesiste buluşulacak.
Galatasaray - Manchester United maçı çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.
TESİSTE BULUŞULACAK
Akşam saatlerinde Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek. Maç günü öğle saatlerine doğru ise tesiste buluşulacak.
Galatasaray - Manchester United maçı çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.