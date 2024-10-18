Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı!

Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda değişiklik yapacak. Bu sezon formasından uzak kalan Hakim Ziyech'in Antalyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2024 10:02
Son güncelleme 18 Ekim 2024 10:03
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Osimhen ile Ziyech'in bu maçta forması giymesi bekleniyor.

ELFSBORG MAÇINDA 'HAKİM'İYET ZİYECH'İN!

Milli arada antrenman kaçırmayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçı kadrosunda olacak.

Oyunun gidişatına göre ikinci yarıda süre alacak Faslı'nın, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçına ise ilk 11'de başlayacak. Son transfer Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenmedi ve Elfsborg'a karşı yok. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery